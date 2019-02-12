Бліц опитування: Яку шану належало б віддати героям Небесної сотні?

1.Олена Юрьївна Лук’яненко, викладач:
-Пам’ять про героїв має стати частиною у скарбниці нашої історії і культури. Бути громадянином і патріотом це величезний труд. Суспільство повинно пам’ятати людей, які виборювали свободу. А ми, педагоги будемо виховувати прийдешні покоління на їх прикладі.
2.Максим Бандурка,студент мед. коледжу:
-Звичайно ми маємо пам’ятати людей віддавши життя за незалежність країни. Як мінімум ми можемо назвати вулиці в їх честь, обов’язково пам’ятники та постаменти цім людям, як робили це героям другої світової війни. Добре що в країні вже є день героїв небесної сотні. В музеях мають бути єкспозиції присвячені їм, а ще книжки та фільми робити.
3.Максим Бобрицькій, студент мед.коледж:
-Неможливо увіковічити памя’ть про загиблих героїв якимось пам’ятниками та монументами .Зараз ми вибудовуємо націю. І нація починається з тебе. І якщо кожен українець буде пам’ятати хто саме повернув хід історії на краще, то й пам’ять про нашіх героїв буде жити вічно у серці кожного українця.
4.Тетяна Каверіна, студентка мед.коледж:
-Пам’ять про ці події, та полеглих за нашу свободу має жити головним чином у нашіх думках та серцях. Буремні події мають стати частиної нашої історії, яку ми будемо потім розповідати власним дітям. Тільки таким чином можно вшанувати пам’ять про героїв
5.Любов Москальова, телеведуча:
-Суспільство треба інформувати про героїв небесної сотні. Треба робити передачі, записувати інтерв’ю зі свідками та учасниками подій. Тому що поінформованість це запорука пам’яті.