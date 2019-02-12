Презентація проекту «Борисфен» та зустріч з учасниками гідроархеологічної експедиції у пониззя Дніпра Дмитром Кобалія і В’ячеславом Зайцевим

Національний заповідник «Хортиця» запрошують на презентацію проекту «Борисфен» та зустріч з учасниками гідроархеологічної експедиції Дмитром Кобалія і В’ячеславом Зайцевим. Захід відбудеться 13 лютого. Початок о 18:30. На початку червня минулого року команда гідроархеологів із Запоріжжя вирушила в експедицію для того, щоб вивчити корабель, знайдений херсонськими дайверами ще в 1997 році. Але несподівано вони знайшли не один, а два човни другої половини XVII сторіччя. На борту одного з кораблів вдалося знайти гармату, деякі особисті речі та люльку. А те, що човни лежать буквально в ста метрах один від одного, може свідчити про одну й ту саму історичну подію, скоріш за все, бій з козаками, в який їм довелося вплутатися. Але це поки що гіпотеза. Підтвердити її чи спростувати дослідники планують у своїх наступних експедиціях. Дослідницько-навчальний проект «Борисфен» створений для дослідження човнів XVII ст. у пониззі Дніпра. Про минулі і майбутні проекти з пошуку затонулих старовинних кораблів і які ще історичні загадки ховаються під товщею води, розкажуть учасники експедиції: керівник дослідницько-освітнього проекту «Борисфен» археолог, завідуючий відділом охорони пам’яток історії, археології та природи Національного заповідника «Хортиця» Дмитро Кобалія та історик, археолог, завідуючий відділом наукової бібліотеки та архіву Національного заповідника «Хортиця» В’ячеслав Зайцев.
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