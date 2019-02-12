Рух через шляхопровід на проспекті Металургів відкриють через місяць

На одному боці шляхопроводу на проспекті Металургів почали вкладання асфальту. Через місяць підрядники обіцяють відкрити тут рух, після чого приступити до робіт на іншому боці шляхопроводу. Сьогодні міський голова Володимир Буряк проконтролював хід реконструкції, провівши на об’єкті виїзну нараду.
Шляхопровід на проспекті Металургів потребував ремонту. У 2018 році почалася його реконструкція. Спочатку планували обмежитися досить невеликим обсягом робіт. Однак після початку реконструкції в проект довелося вносити коригування. Після розкриття поверхні шляхопроводу з’ясувалося, що «косметичним» ремонтом тут не обійтися. В іншому випадку шляхопровід в будь-який час може зруйнуватися.
За дорученням міського голови Володимира Буряка було прийнято рішення зміцнити шляхопровід за допомогою заливки паль. При цьому, за наполяганням міського голови, роботи було вирішено проводити в два етапи, щоб повністю не перекривати рух на цій ділянці дороги, що з’єднує Заводський район з центром міста. В іншому випадку розташована неподалік вулиця Верхня просто не впоралася б з потоком транспорту.
На сьогодні на першій частині шляхопроводу роботи близькі до завершення. Виконані заливка паль, облаштування підпірної стінки, залізобетонної плити перекриття. Сьогодні розпочато укладання першого шару асфальту. Всього тут буде укладено близько 450 квадратних метрів дорожнього покриття. Упорядковують стовпчики, на яких буде кріпитися металева огорожа, що відповідає початковому вигляду цього шляхопроводу.
– Бетонне покриття виконане в повному обсязі. Сьогодні починаємо вкладати перший шар асфальту. Пару тижнів для облаштування підходів. З урахуванням погодних умов через місяць підрядник обіцяє відкрити тут рух, після цього перейде до робіт на іншому боці шляхопроводу, – повідомив Володимир Буряк.
Відзначимо, на другій частині шляхопроводу роботи будуть виконуватися за тією ж технологією. Заливка паль, облаштування підпірної стінки, залізобетонної опорної плити. Після цього вкладання двох шарів асфальту.
– Відкриємо рух на цьому боці. Після цього приступимо до робіт на другій частині шляхопроводу. Сьогодні підрядники обіцяють, що, за умови стабільної роботи, наприкінці літа може бути відновлено рух по другому боці шляхопроводу, – сказав Володимир Буряк.