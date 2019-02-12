У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховому житловому будинку

11 лютого о 14:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. О.Кобилянської в Дніпровському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнатах одноповерхового житлового будинку горять домашні речі та меблі на
площі 50 кв.м.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 15:10 рятувальники локалізували загорання, а о 15:45 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 3 одиниця техніки та 13 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
Запорізька область : рятувальники ліквідували пожежу в нежитловому будинку
11 лютого о 22:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Дем’яна Бідного в с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнатах одноповерхового житлового будинку горять домашні речі на площі 25 м.кв.
О 23:15 рятувальники локалізували загорання, а о 01:49 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 4 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили ВНП часів минулих війн
11 лютого в лісосмузі за с. Наталівка Запорізького району фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 1 артснаряда калібру 152 мм. часів минулих війн.
Виявлені ВНП знищили в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.