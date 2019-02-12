Валерій Манько: “За перший місяць року 812 запоріжців розпочали власну справу”

У січні на Запоріжжі власну справу зареєстрували 812 платників податків, зокрема, 187 юридичних та 625 фізичних осіб-підприємців. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, кількість новостворених суб’єктів господарювання на 111 перевищила показники аналогічного періоду 2018 року.
Керівник фіскальної служби області зазначив, що в регіоні спостерігається позитивна динаміка зростання кількості започаткованих власних справ, що позначається на бюджетних надходженнях. Лише з початку року запорізький бізнес збільшив податкові відрахування до державного бюджету на 17 відсотків, до місцевих скарбниць – на 14 відсотків.
Крім того, зменшилась кількість тих, хто вирішив припинити господарську діяльність – порівняно з попереднім роком на 25 осіб.
Усього станом на початок лютого 2019 року на обліку в територіальних органах фіскальної служби регіону перебуває 110764 представника бізнесу, зокрема, 42652 юридичні особи та 68112 фізичних осіб, що відповідно, на 1986 та 873 більше, ніж минулого року.
Більше половини суб’єктів господарювання-юридичних та фізичних осіб обрали спрощену систему оподаткування. Так, цього року єдиний податок до місцевих бюджетів сплачують 46705 фізичних осіб, 8313 юридичних осіб та 2198 сільгоспвиробників. Інші представники бізнесу працюють на загальній системі оподаткування.
Нагадаємо, ставки єдиного податку для платників 1 та 2 групи встановлюються місцевими радами залежно від виду господарської діяльності. Так, розмір податку для 1 групи складає до 10 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2019 року, тобто до 192,10 гривні, для 2 групи – до 20% від мінімальної зарплати на 1 січня 2019 року, тобто до 834,60 гривні. Для платників єдиного податку 3 групи ставка дорівнює 3 відсоткам від доходу за умови сплати ПДВ або 5 відсотків від доходів без сплати ПДВ. Спрощену систему оподаткування можуть використовувати агровиробники із необмеженим граничним обсягом доходів та кількістю найманих працівників, у яких частка виробленої сільгосппродукції за рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. Розміри ставок податку розраховуються з одного гектара сільгоспугідь або водного фонду (у відсотках бази оподаткування) та залежать від категорії (типу) земель і їх розташування.
Головне управління ДФС у Запорізькій області