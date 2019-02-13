Читайте у газеті “Запорізька правда” за 14.02.2019 р.

Шановні друзі! У четвер, 14 лютого, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Тиждень видався насиченим багатьма визначними датами.
Зокрема, 15 лютого, у 30-ту річницю виводу обмеженого контингенту радянських військ з Афганістану, згадаємо тих, хто віддав свої життя на чужині у тій безглуздій війні за чужі для нас ідеї, але разом з тим зробив свій визначний внесок у формування ідеалів військового братерства, яке, ставши надійними підвалинами нового українського війська, сьогодні рятує нашу Батьківщину від жорстоких окупантів і почасти допомагає зберегти життя сучасним воїнам-захисникам України.
Ще одну визначну дату – День Героїв Небесної сотні відзначимо 20 лютого. Згадаймо всіх поіменно, а в їх числі – запоріжців Сергія Синенка і Василя Симоненка. Їх стратили тітушки з особливою жорстокістю, щоб залякати тих, хто піднявся на боротьбу із режимом Януковича.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Мова піде про кохання. Адже все найкраще у світі відбувається, найвидатніші подвиги вчиняються саме завдяки великій любові. А у житті завжди є місце подвигу, особливо на війні. Захоплюючі історії про кохання на лінії вогню читайте у «Запорізькій правді».
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Нині із справжньою сенсацією – творчими доробками відомого запорізького поета, письменника, байкаря і гумориста Миколи Білокопитова наших читачів на сторінках газети познайомить його друг Пилип Юрик.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Мова піде про пенсійне забезпеченні та інновації у цій сфері. З останніми новинами у цій царині «Запорізька правда» познайомить вас з перших вуст – голови правління Пенсійного фонду України Євгена Капінуса
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
У нашій рубриці «Дивина тижня» ви дізнаєтеся про гіганта серед цитрусових, який дивним чином з’явився у нашій області. Які ще дивні фрукти та овочі вдалося виростити нашим землякам ? Читайте в нашій газеті.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
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