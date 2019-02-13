«Lego-кар’єра»: шість сходинок для майбутньої професії

З 18 лютого 2019 року в Запорізькій області стартує Місячник профорієнтації, який націлений допомогти молоді у професійному самовизначенні. Фахівці служби зайнятості будуть знайомити молодь з розмаїттям професій, потребами ринку праці, основними кроками правильного вибору професії.
Аналітики і психологи одностайно радять вибирати сферу діяльності, виходячи з власних інтересів і здібностей. Вкрай важливо любити те, що робиш – в цьому випадку вдасться отримувати нові знання, розвиватися та будувати успішну кар’єру. Але, ще одним із головних чинників вдалого вибору професії є її затребуваність.
В школах для дітей усіх вікових категорій пройдуть різноманітні профорієнтаційні заходи: конкурси малюнків, рекламних плакатів, презентацій, написання творів – роздумів, розробка бізнес – планів і проектів та пригодницько-інтелектуальна квест-гра з профорієнтації «Подорож у світ професій». А на базі центрів зайнятості пройдуть Дні відкритих дверей та акції «Випускник 2019». Випускникам пропонуватимуть екскурсії на промислові підприємства міста та області. Про свої життєві історії та професійні здобутки розповідатимуть члени трудових династій, майстри-професіонали та успішні підприємці. А фахівці з профорієнтації у PROFI Центрі допоможуть молоді розробити перспективний профорієнтаційний план дій.
Діти, які не визначилися із вибором майбутньої професії, зможуть пройти професійне діагностування не виходячи з дому за допомогою сучасного он-лайн ресурсу із психодіагностики «Моя професія: консультаційна мережа» або з фахівцями служби зайнятості на базі центрів зайнятості та філій Запорізької області.
«Родзинкою цьогорічної акції «Місячник профорієнтації» буде те, що профорієнтаційна робота виходить за рамки інформаційно-роз’яснювальної. Фахівці служби зайнятості розробили нові тренінги для молоді, які будуть навчати планувати, створювати та розвивати свою кар’єру. Окремої уваги заслуговує інтелектуальна гра «Lego-кар’єра» для школярів старших класів. Суть якої полягає у проходженні шести сходинок, які, в свою чергу, стануть міцним фундаментом майбутньої професії», – розповідає директор ЗОЦЗ Ірина Дуднік.
Телефон для довідок:
відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47
відділ організації профорієнтації 239-87-17