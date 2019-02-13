«Результати проекту USAID «Економічні можливості постраждалих від конфлікту» вражають», – Георгій Тука

Сьогодні в Запоріжжі відбувся заключний форум проекту USAID «Економічні можливості постраждалих від конфлікту», де досягненнями грантерів, внутрішньо переміщених осіб, пишались заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, представники (Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Українського Жіночого Фонду / Ukrainian Women’s Fund, Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізького міськвиконкому, Запорізького обласного центру зайнятості, громадські організації, волонтери та підприємці.
«Мене завжди хвилювало, як люди знаходять в собі сили, щоб розпочати нове життя, який бізнес можна відкрити за невеличкі кошти, чи приносять користь тренінгові програми? І те, що ми бачимо сьогодні – дійсно надихає. За 3 роки існування цього проекту – 112 ВПО отримали гранти, 996 учасників пройшли навчання, 43 підприємця вже створюють 207 нових робочі місця. Сфера діяльності від пошиття одягу, надання медичних, освітніх послуг, робота в сфері харчування до сільгоспвиробництва – звернувся до присутніх Г.Тука. – Результати вражають. Тому, ми щиро сподіваємось, що цей напрямок буде тільки розширюватись. Сподіваємось на підтримку у найближчому майбутньому з боку Канади та Японії».
Заступник директора Запорізького обласного центру зайнятості Тетяна Кошечко повідомила, що сприяння підприємницьким ініціативам – одне з головних завдань служби зайнятості. Розвиток економіки і добробут людей безпосередньо залежить від розвитку середнього і малого бізнесу.
Служба зайнятості з 2001 року надає таку послугу як видача одноразової допомоги по безробіттю на створення власної справи. За ці роки цією послугою скористалося біля 16 тис. громадян, в т.ч. 52 ВПО та 238 учасників АТО.
«У цьому напрямку ми активно співпрацюємо із Запорізьким обласним союзом промисловців і підприємців (роботодавців) “Потенціал” – реалізовуємо спільний проект Перший бізнес Хаб в Запоріжжі. Тому, завжди готові, як і нині з проектом «Економічні можливості постраждалим від конфлікту», до співробітництва та розширення можливостей для наших клієнтів. Дякуємо за співпрацю та сподіваємось на плідне її продовження», – зазначила Т. Кошечко.