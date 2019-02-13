У Запоріжжі податкова міліція ліквідувала нелегальний склад цигарок

Співробітники податкової міліції Запорізької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури виявили незаконний склад тютюнових виробів та вилучили велику партію продукції.
У рамках проведення операції “Акциз 2019” та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України на території обласного центру виявлено складське приміщення для зберігання оптових партій тютюнових виробів. Як з’ясувалося, склад, що належить одному з місцевих мешканців, не було внесено до Єдиного реєстру місць зберігання.
Крім цього встановлено, що вказане приміщення використовувалось для накопичення необлікованих тютюнових виробів вітчизняного виробництва, які в подальшому реалізовувались через торгові точки на одному з ринків міста та підприємцям за готівку.
За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 38,2 тисячі пачок тютюнових виробів в асортименті загальною вартістю 1,6 мільйона гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області