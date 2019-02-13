Валерій Манько: “З початку року більше двох тисяч запоріжців вже задекларували свої доходи”

У січні до фіскальної служби Запорізької області надійшло 2220 декларацій від громадян, які отримали доходи у 2018 році.
Коментуючи проміжні підсумки кампанії “Декларування 2019”, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько зазначив, що запоріжці активно звітують про отримані доходи. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість декларантів зросла на дев’ять відсотків.
Так, з початку року було подано 1612 декларацій із податковими зобов’язаннями, в яких громадяни вказали 78,5 мільйона гривень доходів, що майже на 7 мільйонів більше, ніж у січні минулого року. З цієї суми задекларовано до сплати 4,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 837 тисяч гривень військового збору, що на 484,8 тисячі перевищує результати відповідного періоду 2018 року.
Найбільшу кількість звітів направили громадяни, які торік отримували доходи від продажу власної сільгосппродукції. Від них надійшло 840 декларацій із загальною сумою 4,6 мільйона. 294 мешканця області задекларували отримання спадщини у розмірі 41,7 мільйона. Про надання в оренду нерухомості відзвітували 196 запоріжців, які торік заробили понад 2,2 мільйона.
За результатами першого місяця декларування вже з’явився один “мільйонер” – громадянин подав декларацію за 2018 рік, в якій вказав дохід на загальну суму один мільйон 59 тисяч гривень.
Крім того, 608 декларантів звернулися за отриманням податкової знижки. Сума податку на доходи фізичних осіб до повернення склала 1,2 мільйона.
Нагадаємо, термін подання декларації для громадян, які обов’язково мають задекларувати доходи – 2 травня, а для реалізації права на отримання податкової знижки – до кінця 2019 року.
З докладною інформацією про кампанію “Декларування 2019” можна ознайомитись за посиланням: http://zp.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2019/.
Головне управління ДФС у Запорізькій області