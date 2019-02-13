Запоріжжю пропонують приєднатися до масштабного міжнародного проекту

Запоріжжю пропонують продовжити співробітництво з Місією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні у рамках реалізації у нашій країні чергового масштабного проекту – «Енергетична безпека України». У разі продовження співпраці наше місто зможе отримати допомогу у питаннях розвитку, модернізації системи централізованого теплопостачання. Це питання обговорювалося сьогодні під час зустрічі міського голови Володимира Буряка з керівником місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові Сюзан Косінскі Фрітц.
Запоріжжя має успішний досвід співробітництва з проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Завдяки допомозі представників проекту для міста було розроблено План дій сталого енергетичного розвитку на період до 2030 року.
– З квітня 2014 року Запоріжжя досить успішно співпрацює з проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Впевнений, що сьогоднішня наша зустріч також дасть результат. У Запоріжжя є багато цікавих проектів, які можна реалізувати з вигодою як для інвесторів, так і громади, – зазначив Володимир Буряк.
Проведено енергетичні аудити концерну «Міські теплові мережі», КП «Водоканал», а також близько 100 бюджетних закладів (шкіл, дитячих садків, медичних закладів). Розроблені енергетичні аудити та попередні техніко-економічні обґрунтування дозволили зацікавити Європейський інвестиційний банк, Німецький банк розвитку KFW. У рамках співробітництва з ними Запоріжжя розраховує залучити кошти для термомодернізації бюджетних будівель.
За словами Сюзан Фрітц, місія USAID планує реалізувати новий проект – «Енергетична безпека України». Він буде більш масштабним ніж попередній проект – «Муніципальна енергетична реформа в Україні».
– Хочу подякувати міській владі за активне сприяння нашій співпраці. У рамках нового проекту «Енергетична безпека України», який скоро презентуємо у Києві, приділимо значну увагу питанням розвитку систем централізованого теплопостачання. Плануємо запропонувати Запоріжжю взяти участь у реалізації цього проекту, – повідомила Сюзан Фрітц.
Зараз у Запоріжжі, за підтримки проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», продовжується розробка Довгострокового плану розвитку централізованого теплопостачання міста, яка має завершитися у березні. Він включатиме перелік проектів та заходів, впровадження яких дозволить підвищити ефективність роботи системи централізованого теплопостачання міста. Запропоновані заходи спрямовані на зменшення споживання палива, підвищення надійності роботи системи, зниження обсягів викидів парникових газів.
– Звернулися саме до Запоріжжя тому, що у нас є досвід успішного співробітництва. У нас є амбіційна мета – модернізувати систему централізованого теплопостачання міста, перетворити її на сучасну систему, яка відповідає всім європейським вимогам, – заявив директор офісу економічного зростання місії USAID в Україні Фархад Гауссі.
У рамках співробітництва Місія USAID готова надавати допомогу, в тому числі і у роботі з міжнародними фінансовими інститутами. Необхідно вирішити багато питань, але представники USAID висловили впевненість, що спільними зусиллями це можна буде зробити.
Міський голова Володимир Буряк наголосив, що у Запоріжжі розуміють важливість енергозбереження, енергоефективності. Адже все це сприятиме посиленню енергетичної незалежності України. Це комплексна робота, яка включає модернізацію котелень, теплових мереж, термомодернізацію житлових будинків та бюджетних установ. Головна мета – скоротити споживання енергетичних ресурсів, знизивши тим самим навантаження на бюджет та гаманці городян.
– Можливо у міжнародних фінансових інститутів існує певна недовіра до Запоріжжя у зв’язку з тим, що зовсім поряд іде війна. Але сьогодні ви пересвідчилися, що Запоріжжя мирне місто. Ми зацікавлені у співпраці з USAID. Важливо, щоб ця співпраця виходила з реальних умов, які є у кожному місті. Адже ситуація, наприклад, у Києві, Енергодарі, Запоріжжі у сфері теплопостачання зовсім різна, – підкреслив Володимир Буряк.
Представники місії USAID висловили впевненість, що продовження співпраці із Запоріжжям буде успішним.
– Ви підходите до вирішення проблеми як інженер. Впевнена, що з таким керівником ми зможемо ефективно співпрацювати. Сьогоднішня зустріч була для нас дуже корисною, адже наш головний принцип – системний підхід до вирішення будь-якого питання, – заявила Сюзан Фрітц.