Проект, що навчав бізнес-навичкам осіб постраждалих від конфлікту, підбив підсумки своєї роботи

Близько тисячі осіб покращили свої бізнес-навички, а 112 з них отримали грантову підтримку у вигляді обладнання потрібного для відкриття бізнесу та додатково створили 71 робоче місце. Ще 43 вже існуючих підприємства отримали грантове обладнання, завдяки чому створили ще 207 робочих місць. Такими є ключові результати роботи 2-річного проекту USAID«Економічні можливості постраждалим від конфлікту», що впроваджувався Українським жіночим фондом. Діяльність проекту здійснювалась у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.
«Проект сприяв створенню економічних можливостей для постраждалих від конфлікту на сході Україничерез розвиток підприємницьких навичок на розвиток малого бізнесу. І я вважаю, що ми досягнули мети», – сказала під час привітання Директор Місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові Сюзан Фрітц.
Проект сприяв створенню економічних можливостей для постраждалих від конфлікту на сході України та працював у 2 напрямках – створення робочих місць у співпраці з існуючими бізнесами, а також навчання бізнес-навичкам самих людей, які постраждали від конфлікту, а саме – внутрішньо переміщених осіб, ветеранів АТО, людей з інвалідністю та інших. Навчальна програма була розроблена партнером Проекту компанією Бізнес Арена, яка підготувала також команду тренерів для областей.
Директорка Проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту» Наталія Карбовська запевнила, що незважаючи на закриття Проекту, Український жіночий фонд і 8 партнерських організацій, на базі яких в рамках проекту працювали Центри підтримки мікробізнесу, продовжать свою роботу і сприятимуть розвитку малого бізнесу у регіонах. Наталія нагадала, що за час Проекту центрами надано підприємцям 4 тисячі юридичних консультацій.
Директор Місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові Сюзан Фрітц повідомила, що незабаром на східній Україні розпочнеться два нових проекти USAID, вартістю $120 млн, які працюватимуть над покращенням економічних можливостей та врядування, з акцентом на розвиток малих та середніх підприємств, та зміцненням довіри громадян до урядових структур.
Форум відвідали почесні гості, серед яких Георгій Тука, заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Елла Слепян, Перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації; Валерій Еделєв, заступник міського голови м. Запоріжжя з питань діяльності виконавчих органів/