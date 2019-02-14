У Запоріжжі продовжать допомагати учасникам війни в Афганістані та інших воєн

Продовження фінансування палат для ветеранів війни в закладах охорони здоров’я міста, надання матеріальної допомоги інвалідам війни та членам сімей загиблих у рамках Міської програми соціального захисту населення. Сприяння виданню літературного альманаху «Знову Афган наснився», підготовці та проведенню щорічних заходів до пам’ятних дат. У Запоріжжі підписали Угоду про взаємодію та співробітництво між Запорізькою міською радою, її виконавчим комітетом та Запорізьким міським об’єднанням Української Спілки ветеранів Афганістану.
15 лютого 2019 року виповнюється 30 років з дня виведення військ колишнього СРСР з Афганістану. Традиційно напередодні 15 лютого проходять зустрічі представників влади з учасниками війни в Афганістані, членами сімей загиблих. Однак у Запоріжжі вирішили не обмежуватися урочистими привітаннями, а обговорити реальні справи, шляхи подальшої співпраці, спрямованої на надання допомоги ветеранам війни в Афганістані, сім’ям загиблих.
– Кожен з учасників війни в Афганістані пройшов жорсткі випробування. Всі ви виконали, що повинні були виконати, зробили це з честю та достоїнством, ставши справжнім прикладом для інших поколінь. Зараз також іде війна, багато хто з ветеранів війни в Афганістані сьогодні захищає незалежність та територіальну цілісність України, – сказав Володимир Буряк.
Під час урочистого заходу відбулося підписання Угоди про взаємодію та співробітництво між Запорізькою міською радою, її виконавчим комітетом та Запорізьким міським об’єднанням Української Спілки ветеранів Афганістану. Документ підписали міський голова Володимир Буряк та керівник громадської організації Валентин Зарва.
– Беру на себе відповідальність за те, що міська влада підтримувала та буде підтримувати учасників бойових дій, членів їх сімей, роблячи все можливе у рамках законодавства. Міська програма соціального захисту буде продовжувати працювати. Вона буде однаковою для всіх – ветеранів Другої світової війни, Афганістану, АТО чи операції об’єднаних сил, – заявив Володимир Буряк.
Міський голова наголосив, що багато громадян Запоріжжя є учасниками бойових дій. Дата 15 лютого важлива не лише для ветеранів Афганістану, а і учасників чехословацьких подій, війни в Анголі, Ефіопії, миротворчих операцій у Югославії, Іраку та інших.
– Сьогодні всі стали свідками підписання важливого документу. Хочу подякувати міській владі за підтримку, реалізацію заходів, спрямованих на допомогу членам сімей загиблих, інвалідам та учасникам бойових дій. Окремі слова вдячності за ремонт пам’ятника учасникам війни в Афганістані, виконаний у 2017 році, – відзначив Валентин Зарва.
У рамках підписаної Угоди міська влада та Запорізьке міське об’єднання УСВА взяли на себе ряд зобов’язань. Зокрема влада міста продовжить фінансування палат для ветеранів війни, надання допомоги учасникам війни в Афганістані та членам сімей загиблих у рамках виконання міських соціальних програм та інше.
До присутніх звернулася мати загиблого учасника бойових дій в Афганістані Марія Дашенко. Вона подякувала міській владі за збільшення матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані, відзначила роботу управління соціального захисту, департаменту охорони здоров’я міської ради.
Кращих представників Запорізького міського об’єднання Української Спілки ветеранів Афганістану нагородили медалями, Почесними грамотами, Подяками виконавчого комітету Запорізької міської ради.
У Запоріжжі продовжать допомагати учасникам війни в Афганістані та інших воєн
Продовження фінансування палат для ветеранів війни в закладах охорони здоров’я міста, надання матеріальної допомоги інвалідам війни та членам сімей загиблих у рамках Міської програми соціального захисту населення. Сприяння виданню літературного альманаху «Знову Афган наснився», підготовці та проведенню щорічних заходів до пам’ятних дат. У Запоріжжі підписали Угоду про взаємодію та співробітництво між Запорізькою міською радою, її виконавчим комітетом та Запорізьким міським об’єднанням Української Спілки ветеранів Афганістану.