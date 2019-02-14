Учасників вистави факультету СПП запросили виступити в Бельгійському королівському університеті в Льєже

Днями в Запорізькому національному університеті на факультеті соціальної педагогіки та психології відбувся показ хореографічної вистави за мотивами однойменної п’єси Фрідріха Шиллера «Підступність і кохання». Творчу роботу студентів спеціальності «Сценічне мистецтво» (хореограф-постановник – кандидат педагогічних наук, доцент Юліана Гончаренко) змогли оцінити усі охочі. Зокрема, на факультет СПП завітали представники Економіко-правничого коледжу ЗНУ, студенти й викладачі інших факультетів вишу.
Провідні ролі в спектаклі виконували: Юлія Прилуцька, Юрій Тітов, Анастасія Ляшиченко, Костянтин Кузьмін, Андрій касьянов, Максим Моісеєнко, Анна Ткач, Ольга Басько, Дмитро Федюкін, Вікторія Кабашко, Михайло Озеров.
Як відзначила завідувач кафедри акторської майстерності, професор Галина Локарєва, вічна драма протистоянь батьків і дітей, грошей та кохання – це вже п’ята вистава із традиційної естафети хореографічних спектаклів, започаткованої в 2012 році. Тоді вона стартувала як складання хореографічного іспиту у вигляді цільної постановки. Відтак, пластичне рішення «Підступності і кохання» вкотре підкорило глядачів. До речі, дію із XVIII століття за задумом творців проекту перенесли на рівень сучасності.
За словами декана факультету СПП Ольги Пономаренко, вже днями актори підкорюватимуть ще одну вершину: Учасників вистави факультету СПП запросили виступити в Бельгійському королівському університеті в Льєжі! Там проходитиме 36 міжнародний студентський фестиваль «Театральні зустрічі», який щорічно збирає таланти з усього світу в Льєжі (Бельгія) – в Королівському університеті. «Залишається додати, що студенти Запорізького національного університету будуть першими представниками України, які беруть участь в цьому яскравому, престижному форумі. До речі, минулого року саме представники факультету СПП отримали Гран-прі подібного заходу в турецькій Бурсі», – резюмувала Ольга Вікторівна.
Вітаємо молодь із таким досягненням і бажаємо успішного показу вистави!
Фото: Сергій Томко
https://www.facebook.com/pg/univerzp/photos/?tab=album&album_id=2438738112822234
Для довідки:
Міжнародний фестиваль університетських театрів RITU в Бельгії відомий як масштабний найстаріший форум світу, котрий збирає в місті Льежі учасників із різних країн. Фестиваль триває упродовж тижня. Увазі глядачів представляють кілька десятків спектаклів. Головне завдання проекту – розвиток театральної освіти й творчого процесу на рівні вишів.
Учасників вистави факультету СПП запросили виступити в Бельгійському королівському університеті в Льєже
Днями в Запорізькому національному університеті на факультеті соціальної педагогіки та психології відбувся показ хореографічної вистави за мотивами однойменної п’єси Фрідріха Шиллера «Підступність і кохання». Творчу роботу студентів спеціальності «Сценічне мистецтво» (хореограф-постановник – кандидат педагогічних наук, доцент Юліана Гончаренко) змогли оцінити усі охочі. Зокрема, на факультет СПП завітали представники Економіко-правничого коледжу ЗНУ, студенти й викладачі інших факультетів вишу.