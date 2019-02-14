Запорізькі комунальні підприємства вдвічі збільшили сплату податку на прибуток

З початку року підприємства комунальної форми власності спрямували до місцевих бюджетів Запорізької області майже 11 мільйонів гривень податку на прибуток. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з січневими показниками 2018 року надходження зросли на 6,7 мільйона або більш ніж удвічі.
Найбільші суми податку сплатили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 2,5 мільйона, комунальні підприємства м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – понад 470 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – 433 тисячі, Якимівського та Приазовського районів – 171 тисячу тощо.
Усього в регіоні на обліку перебувають 761 підприємство та фінансова установа комунальної форми власності, які відповідно до Бюджетного кодексу України сплачують податок на прибуток до бюджетів міст, районів та об’єднаних територіальних громад.
Нагадаємо, базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків, термін подання річної звітності – протягом 60 днів після закінчення звітного року, тобто, до 1 березня 2019 року включно.
Головне управління ДФС у Запорізькій області