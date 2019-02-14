ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП КУБКА УКРАИНЫ И ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ОДЕССЫ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

Закончен первый этап кубка Украины и чемпионат города Одессы по тайскому боксу.
По словам президента Запорожской областной федерации таиландского бокса Теймура Мамедова, наши спортсмены смогли не только отстоять честь Запорожского края, а и показать результативность по золотым медалям.
Успешно выступили воспитанники спортивного клуба «Мотор Сич» под руководством тренера Михаила Анатольевича Каспарова.
Каспаров Иван – I место;
Скурихин Данил – I место;
Нанка Ксения – I место;
Скурихин Єгор – I место;
Стоит отметить бой Егора Скурихина с Андреем Брынзой из Молдовы! Егор все три раунда провёл с явным преимуществом, был лучшем в клинче и доминировал в руках не оставив никакого шанса для гостя из Молдовы.
При этом важность боя заключалось в том, что противник Егора профессиональный боец, который и в возрастной категории старше нашего спортсмена на 8 лет.
Под руководством тренера Рената Валиева получили призовые места и спортсмены клуба «Прайд»:
Вербицкий Иван – I место;
Петровский Максим – I место;
Акчурин Амир – III место;
Таким образом, наша Запорожская команда принесла городу 5 золотых медали и одну бронзу.