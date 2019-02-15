У м. Мелітополь вогнеборці ліквідували пожежу в гаражі

14 грудня о 15:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Ломоносова.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в гаражі горять побутові речі та старі меблі на загальній площі 30 кв.м.
О 15:10 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 15:25 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: за добу фахівці-піротехніки знешкодили 2 одиниці ВНП часів минулих війн
14 лютого поблизу села Зелений Гай Михайлівського району фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 1-мінометну міну калібром 82 мм часів минулих війн, яку було виявлено 13.02.19 року.
Того ж дня, в Мелітопольському районі в Старо-Бердянському лісництві фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 1 артснаряд калібру 76 мм, часів минулих війн.
Виявлені ВНП знищили в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.