У Запорізькій області рятувальники проводять профілактичні заходи для запобігання пожеж та трагічних випадків на них

14 лютого рятувальники спільно з представниками «Запоріжгаз», співробітниками поліції та журналістами провели інформаційно-роз’яснювальну роботу в житловому секторі та трудових колективах міст Приморська та Бердянська.
Під час бесід спеціалісти ДСНС розповіли про основні причини виникнення пожеж в зимовий період, нагадали правила безпечного користування електрообігрівачами, газовими приладами та пічного опалення. Крім цього ознайомили з порядком дій на випадок виникнення загорання. А також продемонстрували як користуватись вогнегасниками та розповіли, як можна припинити процес горіння за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
Всі учасники отримали від служб листівки попереджувального характеру.
Такі заходи проходять по всій території області аби зменшити кількість пожеж у житловому секторі.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре застерігає громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, не палити в ліжку, слідкувати за справністю електричних приладів, а також при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення.
Пам’ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню!
ГУ ДСНС України у Запорізькій області