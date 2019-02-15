У запорізькому аеропорту черговий випадок порушення правил переміщення валюти

У міжнародному аеропорту м. Запоріжжя під час митного оформлення один з пасажирів рейсу з Туреччини обрав смугу руху “Червоний коридор” та письмово задекларував, що перевозить двадцять п’ять тисяч доларів США.
Однак після проведення митного огляду та перерахунку валюти у нього було виявлено тридцять дві тисячі доларів США. Таким чином громадянин України порушив вимоги постанови Національного Банку України “Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей” та не заявив за встановленою формою точні і достовірні відомості про товари, предмети, які підлягають обов’язковому декларуванню при переміщенні через митний кордон України.
За даним фактом складено протокол, валютні цінності тимчасово вилучені.
Задекларована за встановленою формою сума у двадцять п’ять тисяч доларів США повернута громадянину.
Зазначимо, фізичні особи можуть ввозити в Україну валюту і банківські метали в сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10000 євро за умови її письмового декларування митному органу в повному обсягу.
Запорізька митниця ДФС