Запорізьким підприємцям фіскальна служба видала майже півтисячі ліцензій для торгівлі тютюном і алкоголем

Фіскальна служба Запорізької області у січні 2019 року видала 493 ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.
З початку року від ліцензування роздрібної реалізації підакцизної продукції до місцевих бюджетів надійшло 2,3 мільйона гривень.
Також за перший місяць року фахівці органів ДФС області продовжили термін дії 916 документів, призупинили 120 дозволів, анулювали 230 ліцензій, у тому числі одну – за продаж алкоголю неповнолітнім.
Загальна кількість діючих ліцензій станом на початок лютого склала 7781. З їхнім переліком можна ознайомитись на сайті фіскальної служби регіону за посиланням: http://zp.sfs.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
З початку року в сфері торгівлі підакцизною продукцією було проведено 51 перевірку. За виявлені порушення законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів, до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції на суму 807 тисяч гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області