На Запоріжжі за пільговими ставками вже оформлено 1690 автівок

Станом на 15 лютого 2019 року у Запорізькій митниці ДФС у митному режимі “імпорт” громадяни оформили 1690 транспортних засобів, із них 1327 з європейською реєстрацією. До бюджету сплачено 97,7 мільйона гривень митних платежів та 11 мільйонів гривень добровільного внеску.
Найбільшу кількість автівок було оформлено 12 та 13 лютого – 112 та 94 транспортних засобів, відповідно. Щоденно митні процедури проходили, у середньому, власники 26 автомобілів з іноземною реєстрацією, а за два тижні лютого цей показник зріс до 62.
Нагадаємо, новий порядок митного оформлення діє з 25 листопада 2018 року. Оскільки пільговий термін оподаткування акцизним податком добігає кінця 22 лютого, митники радять громадянам не зволікати та вже найближчим часом звернутися до митних органів.
Нагадаємо, у Запорізькій області оформити легкові авто можна на двох митних постах:
– митний пост “Запоріжжя-центральний”, адреса: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 9А, тел.: (061) 286-09-62;
– митний пост “Бердянськ”, адреса: м. Бердянськ, вул. Шевченка, 31, тел.: (06153) 3-85-96.
Крім того, у фіскальній службі діє єдина “гаряча лінія” щодо цінової інформації: +38 (044) 481-19-61.
Запорізька митниця ДФС