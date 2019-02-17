У Чернігівському районі рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

16 лютого о 12:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Українській в смт Чернігівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одноповерховий житловий будинок на площі 30 кв.м.
О 13:00 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 13:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Ймовірно, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.
Прогноз погоди на 18 – 19 лютого 2019 року.
18.02.19 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
19.02.19 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.