У Приморському районі вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку

15 лютого о 07:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному одноповерховому житловому будинку по вул. Шевченко в с. Інзівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок на площі 20 кв.м.
О 07:38 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 08:33 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Під час події ніхто не постраждав.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Приазовський район: рятувальники ліквідували пожежу в магазині
15 лютого о 13:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у магазині по вул. Горького в смт. Приазовське.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять іграшки, дитячий одяг та взуття у складському приміщенні магазину на площі 10 кв.м.
О 13:26 бійці ДСНС локалізували горіння, а о 15:50 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Як з’ясувалось, на момент виникнення пожежі, в приміщені знаходилась 27-річна продавчиня, яка відчула запах диму та самостійно покинула приміщення. Після огляду лікарями молода жінка від госпіталізації відмовилась.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 2 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.