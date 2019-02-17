У Запорізькій області рятувальники витягнули жінку із ємності наповненої насінням соняшника

15 лютого о 09:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про нещасний випадок. Подія сталася на приватній території по вул. Береговій в с. Мала Токмачка Оріхівського району.
Як з’ясувалося, в металеву ємність об’ємом 75 куб.м наповнену насінням соняшника впала жінка та не може самостійно вибратися.
Рятувальники за допомогою мотузки та драбини-палиці витягнули 60-річну постраждалу. Від медичної допомоги врятована відмовилася.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніка та 5 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області