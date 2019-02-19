У Запорізькій області рятувальники ліквідували 9 пожеж в екосистемах

З першими променями сонця, стомлені зимовими холодами громадяни, вирушають на прогулянки до лісопаркових зон, займаються господарством на присадибних ділянках та городах. Тож, з настанням довгоочікуваного весняного потепління рятувальники стикаються з проблемою недотримання людьми правил пожежної безпеки під час відвідування екосистем. Як результат – масштабні пожежі на відкритій території, непоправна шкода екології та чималі матеріальні збитки.
18 лютого вогнеборці вже ліквідували 9 пожеж в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 10 одиниць спецтехніки та 46 рятувальників. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 3,8 га.
В усіх випадках вогнеборці вчасно приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на більш значну територію. Причини займань встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання рослинних залишків на дачі та на відкритих територіях.
Чернігівський район: на пожежі травмувався чоловік
18 лютого о 20:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Дружби с. Благодатне.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті одноповерхового житлового будинку горять домашні речі на загальній площі 6 кв.м.
Внаслідок пожежі травмувався 59-річний господар. Постраждалого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до районої лікарні.
О 21:34 рятувальники локалізували загоряння, а о 23:19– повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання виникненню повторного займанню..
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем (куріння). За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності