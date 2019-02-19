У Запорізькій області рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

17 лютого о 16:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Вільна в м. Гуляйполе.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять дві господарчі споруди на площі 300кв.м.
О 17:00 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 18:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Запорізька область: внаслідок пожежі загинув чоловік
17 лютого о 21:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому багатоквартирному житловому будинку по вул. Олександра Невськогов м. Мелітополь.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті квартиригорить ліжко на загальній площі 3кв.м.
О 21:44вогнеборці локалізували загоряння, а о 21:52 – повністю ліквідували.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Внаслідок пожежі загинув чоловік. Ним виявився 56-річний власник оселі.
Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: під час пожежі загинув чоловік та врятована жінка
18 лютого о 01:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку по вул. Гризодубова в м. Мелітополь.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в трьох кімнатній квартирі горять домашні речі та меблі на загальній площі 10 кв.м.
Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 90-річний власник оселі. Також вогнеборці врятували 62- річну жінку, яка доглядала за хворим чоловіком. Врятовану госпіталізовано каретою швидкою медичною допомоги до міської лікарні №1 м. Мелітополь.
О 01:40 вогнеборці локалізували загоряння, а о 01:51 – повністю ліквідували.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Запорізька область: на пожежі врятовані двоєлітніх людей
17 лютого о 18:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Центральній в с. Дівнинське Приазовського району.
Як з’ясувалось, на момент виникнення загорання в будинку знаходились 79-річний власник та його 72-річна дружина, яка не ходить. Дідусь побачив полум’я та зателефонував до родичів. До приїзду вогнеборців на допомогу прибігли дві онуки, які йшли до стареньких. Через сильну задимленість жінки не змогли зайти до будинку та розбили вікно у кімнаті, де знаходилися дідусь з бабусею. Вони разом зі своїми родичами, які також прийшли на допомогу винесли стареньких та передали медикам. Постраждалих каретою швидкої допомоги госпіталізували до центральної районної лікарні.
На момент прибуття рятувальників вогонь охопив меблі та домашні речі у кімнаті одноповерхового житлового будинку на площі 16 кв.м.
О 19:20 рятувальники локалізували пожежу, а о 20:16 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання виникненню повторного займанню.
Ймовірно, причиною пожежі стало порушення правили пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності