Валерій Манько: “Запоріжці сплатили майже 43 мільйони гривень військового збору”

З початку року з доходів запорізьких платників податків до бюджету було сплачено 42,8 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько. Він зазначив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 7,8 мільйона або на 22,4 відсотка.
Понад половина з перерахованої суми військового збору надійшло від платників м. Запоріжжя – 22,3 мільйона. Суб’єкти господарювання та мешканці м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів поповнили бюджет на 6,7 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 3,7 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – 2,9 мільйона. Представники бізнесу та громадяни, які зареєстровані у Вільнянському, Запорізькому та Новомиколаївському районах, забезпечили понад 1,8 мільйона, платники Оріхівського та Гуляйпільського районів спрямували 1,2 мільйона, майже стільки ж – Пологівського Більмацького та Розівського районів, Василівського та Михайлівського районів – 1,1 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 1 мільйон, Якимівського і Приазовського районів – близько мільйона.
Усього в Запорізькій області військовий збір сплачують 54739 платників.
Головне управління ДФС у Запорізькій області