Валерій Манько: “Запорізькі підприємства сплатили 1,7 мільйона гривень екологічного податку”

Січневі надходження екологічного податку на Запоріжжі склали один мільйон 720 тисяч гривень (без врахування сум, сплачених підприємствами, що знаходяться на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько. Порівняно з аналогічним періодом минулого року рівень сплати податку зріс на 125 тисяч або майже на 8 відсотків.
Близько мільйона гривень із загальної суми забезпечили підприємства м. Запоріжжя, суб’єкти господарювання м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів перерахували 187 тисяч, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 168 тисяч.
Усього в регіоні “екоподаток” сплачують 2613 підприємств, які за результатами своєї діяльності забруднюють атмосферне повітря, здійснюють викиди у водні об’єкти, а також утворюють та розміщують радіоактивні відходи.
Нагадаємо, у 2019 році ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю підвищено до 10 гривень за 1 тонну.
Головне управління ДФС у Запорізькій області