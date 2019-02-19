Великий сольний концерт групи «Декаданс»

Гурт «Декаданс» заснований у Запоріжжі в січні 1992 року. Ідея організувати рок-групу прийшла в голову Валентину Терлецькому . Спочатку гурт називався – «Свята інквізиція». Група грала акустичний рок і панк, і швидко обросла шанувальниками. У 1992 і 1993 роках група виступала на фестивалі «Зорепад». У 1993 році група змінила назву на «Резонанс» і записала свій перший повноцінний альбом «Діти підвалів». 24 вересня 1994 група успішно виступила на фестивалі «Акустичний Вудсток 94».3 вересня 1995 група поміняла назву на «Декаданс». 1 травня 1996 в групі з’явився новий гітарист – Володимир Кондратенко (Кондрат). Це була нова віха в історії «Декадансу». Саунд групи обтяжать, а особливою фішкою команди стало з’єднання важкої гітари і соло на флейті. 14 липня 1996 в групу прийшов новий басист – Олег Мазур. 17 серпня на студії «Юність» Володимир Євгенович Артем’єв записав новий альбом групи під назвою «Агонія», куди увійшло 14 пісень. У червні 2000 року пісні групи першими з’явилися в ротації місцевого рок-радіо «Запоріжжя». 1 вересня 2001 в Інтернеті відкривається офіційний сайт групи. Наприкінці 2001 року група стала першим переможцем хіт-параду «Запорізька Сімка» на «Радіо Запоріжжя». 13 липня 2002 року група виступила у фіналі всеукраїнського фестивалю «Перлини сезону» у Запоріжжі, де режисером Володимиром Юр’євим також були відзняті два концертних кліпи на пісні «Чорна пляма» і «Миссисипи». 24 серпня група презентувала свій новий альбом «Чорна пляма»28 червня 2003 року група виступила на 2-му Міжнародному фестивалі «Тамбовський вовк» (Росія, Расказово). У липні виходить подвійний мультимедійний диск «Декаданс Повністю». Кліп «Малхолланд Драйв» з’являється в ротації на багатьох всеукраїнських телеканалах. 20 травня 2005 «Декаданс» виступив на «Євробаченні» в Києві, на Трухановому острові. 13 жовтня 2005 група виступила на першому Всеукраїнському фестивалі альтернативної музики «За Поріг» у Запоріжжі. 12 травня 2007 в Запоріжжі на Дні пива, група виступила спільно з монстрами російського року – групою «ЧАЙФ». За підсумками 2008 року гурт став переможцем у конкурсі «The Best! Запоріжжя-2008 ». У серпні 2009 року в групі з’являється новий барабанщик – Андрій Бударин (Буда). В цьому ж році пісня гурту «Любиш зверху» з нового альбому «POSTERNA любоff» вийшла у всеукраїнському збірнику «Євшанзілля 4». У 2010 році гурт разом із запорізькою співачкою Юлею Куценко знімає кліп на пісню «Світ розколовся на твоє і моє». У 2012 році група святкує своє 20-річчя на сцені великим сольним концертом, де презентує фільм про гурт “Декаданс. 20 лет рок-н-ролла”. А також випускає новий подвійний диск «Это наше / Posterna ЛюбOFF». А в червні 2013 року в групі з’являється нова учасниця – саксофоністка Наталія Сєрякова. Зараз гурт пише новий альбом.