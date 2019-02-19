ЗАПОРІЗЬКА МОЛОДЬ ПРОВЕДЕ ЗАХІД ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

Запорізький осередок ВГО “Сокіл” спільно з патріотичною громадою міста проведе вечір вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Запрошуємо усіх містян приєднатись і запалити свічку пам’яті разом, а також зануритись у події кривавого лютого 2014 року.
Захід пройде на площі Героїв Революції Гідності (площа перед ОДА), 20 лютого о 18:30.
Пам’ятаємо і шануємо Героїв, котрі поклали своє життя за Незалежність під час Революції Гідності.
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