Запорізькі аудитори за січень 2019 року забезпечили відшкодування втрат на суму понад 10,млн гривень

Протягом січня 2019 року фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 10,2 млн грн. Зокрема, надійшло фінансових ресурсів в сумі 6,4 млн грн, відшкодовано майже 2,9 млн грн незаконних витрат в бюджетних установах та організаціях, 904,9 тис. грн нецільових витрат державних ресурсів.
За вчинені фінансові порушення трьох посадових осіб перевірених об’єктів притягнуто до адміністративної відповідальності. До установ, які допустили порушення бюджетного законодавства, застосовано 5 заходів впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних призначень.
За переданими матеріалами заходів державного фінансового контролю правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування.
Керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій за підсумками контрольних заходів прийняли 9 управлінських рішень та виконали 6 пропозицій за результатами державних фінансових аудитів.
Окрім того, попереджено порушень законодавства у сфері закупівель на суму понад 14,2 млн грн. Зокрема, відмінено 7 процедур закупівель та розірвано 3 договори.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області