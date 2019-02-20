Бібліотеки – за нормативами

На 500-800 місцевих жителів обов’язково має функціонувати публічна бібліотека за умови, що відстань між бібліотеками не перевищуватиме три кілометри. Такий новий соціальний норматив затверджено Урядом.Передбачається, що ця норма дозволить зберегти публічні бібліотеки у селах і надавати в повному обсязі бібліотечні послуги як міському, так і сільському населенню в умовах децентралізації.Як повідомили в Департаменті культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, в області спостерігається тенденція до ліквідації бібліотек у сільській місцевості. Приміром, за останній рік у регіоні мережа поменшала на 11 бібліотек – із 485 у 2017 році до 474 у 2018 році.