Читайте у газеті “Запорізька правда” за 21.02.2019 р.

Шановні друзі! У четвер, 21 лютого, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Тиждень видався насиченим багатьма визначними датами.
Сьогодні, 21 лютого, відмічаємо День рідної мови. Українська мова – універсальна зброя проти усіх ворогів України. Тому, за будь-якої незрозумілої ситуації – українізуйся: купуй українські книжки і газети, поширюй український контент, популяризуй українську музику, поезію… Зараз це актуально, як ніколи. Зберігай спокій і спілкуйся українською. Тож «Запорізька правда» пропонує обговорити, як мовні квоти допомогли позбутися російського «секонд-хенду» в радіо-і теле-ефірах українських медіа.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Чому головні редактори центральних і регіональних друкованих ЗМІ вимагають відставки Генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського? Про це дізнайтесь із репортажу з загальноукраїнської наради редакторів у «Запорізькій правді».
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій. Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Як зовсім неочікуваним чином законодавство у сфері працевлаштування впливає на формування громадянського суспільства в Україні дізнайтесь із публікації «Я не буду керівником ГО!». «Запорізька правда» пропонує висловитися з цього питання всіх зацікавлених.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
У нашій рубриці «Дивина тижня» ви дізнаєтеся про незвичайного пухнастика. Яких дивовижних домашніх улюбленців виховують наші земляки ? Читайте в нашій газеті.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
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Читайте у газеті “Запорізька правда” за 21.02.2019 р.
Шановні друзі! У четвер, 21 лютого, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.