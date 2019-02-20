На замітку випускнику: А чи затребувані професії, які ви обираєте?

Станом на 19 лютого 2019 році в центрах зайнятості Запорізької області зареєстровано юристів – 176, економістів – 519, менеджерів – 1037 безробітних. А вакансій за цими спеціальностями в базі даних служби 4,8,10 відповідно. Неважко підрахувати, що на одну вакансію юриста претендує 44 безробітних, економіста – 64, а менеджера конкурс дорівнює аж 103!!! особи.
Запорізькі ж роботодавці потребують електрогазозварників – 43 (вакансії в базі даних Запорізької обласної служби зайнятості станом на 19 лютого 2019 року), електромонтерів – 41, лікарів – 9, сестра медична – 40, швачка – 24, токарів – 19.
А заробітна плата, яку готові платити працедавці за роботу, наприклад електрогазозварника, коливається в діапазоні від 8 до 16,5 тис.грн., електромонтера – від 7 до 15,1 тис. грн. Більш детально з вакансіями та рівнем заробітної плати можна ознайомитись на порталі державної служби зайнятості zap.dcz.gov.ua.
Завжди затребувані працівники сфери послуг: продавці, кухарі, охоронці, офіціанти, бармени та перукарі.
Інженерні спеціальності, які здавалося б, зазнали захід одночасно з промисловим колапсом 90-х років, тепер знову потрібні. На ринок прийшли промислові іноземні компанії, і з’ясувалося, що працювати нікому: молодих інженерів, які володіють комп’ютером, сучасними технологіями, іноземними мовами, вкрай мало.
Останні роки зростає і буде рости попит на програмістів, середня зарплата яких за останні роки зросла в 1,5-2 рази.
«Для всіх, хто стоїть перед найважливішим вибором у своєму житті та ще не визначився із вибором майбутньої професії, пропонуємо пройти професійне діагностування не виходячи з дому за допомогою сучасного он-лайн ресурсу із психодіагностики «Моя професія: консультаційна мережа» або з фахівцями служби зайнятості на базі центрів зайнятості та філій Запорізької області» – інформує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Нагадуємо: В Запорізькій області триває Місячник профорієнтації «Професійний орієнтир». Фахівці служби зайнятості знайомлять молодь з розмаїттям професій, потребами ринку праці, основними кроками правильного вибору професії. Запрошуємо всіх бажаючих дізнатись нове та разом з нами побудувати успішну кар’єру.
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47