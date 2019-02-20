Справу щодо організаторів конвертаційного центру у Запоріжжі передано до суду

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області спрямували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи, які забезпечили функціонування схеми ухилення від сплати податків.
Слідством встановлено, що учасники угрупування у складі п’яти осіб, діючи на території Запорізької області, об’єднані злочинним планом з розподілом функцій та ролей, використовували реквізити понад 30 підконтрольних їм фіктивних суб’єктів господарювання для безпідставного формування підприємствам реального сектору економіки податкового кредиту з ПДВ по безтоварних операціях.
Упродовж 2015-2017 років ділки оформили безтоварні (неіснуючі) господарські операції для реальних суб’єктів господарювання на суму ПДВ понад 37 млн. грн.
За результатами проведених заходів було заарештовано близько 1,2 млн. грн. коштів, що перебувають на банківських рахунках підконтрольних угрупуванню підприємств та сформованого ними 2,2 млн. грн. ліміту суми ПДВ.
Окрім того, відносно двох учасників групи обвинувальний акт було направлено до суду в червні 2018 року (на сьогодні триває судовий розгляд). Інші ж троє фігурантів переховувались від слідства. За результатами проведених заходів їх місцезнаходження встановлено та до суду спрямовано відповідний обвинувальний акт.
Таким чином наразі обвинувальні акти відносно всіх учасників злочинного угрупування направлені до суду.
Головне управління ДФС у Запорізькій області