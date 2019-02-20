«Сильні духом. Відродження»:люди з особливими потребами демонструють надзвичайні таланти

У приміщені Туристичного інформаційного центру Запоріжжя відкрито експозицію «Сильні духом. Відродження». Фотодобірка є логічним продовженням та переосмисленням проекту «Сильні духом», що його презентували торік.
У рамках проекту люди з інвалідністю знову перевтілилися у відомих особистостей з історії, кіно та літератури.
На виставці представлені 13 нових образів. Особливі моделі залюбки позували біля світлин зі своїми фотоперевтіленнями.
Авторка проекту – талановита запоріжанка Маріанни Смбатян, якій інвалідний візок аж ніяк не заважає змінювати та розфарбовувати в яскраві кольори світ навколо.
Усі світлини, що представлені на виставці, надруковані у календарі, який можна придбати. Кошти від його продажу підуть на пандус для театру “Рівні можливості”, де також беруть участь люди з інвалідністю
Унікальна фотоекспозиція буде відкрита у Турцентрі, що розташований на проспекті Соборному, 151 до 24 лютого. Вхід безкоштовний.