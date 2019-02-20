Товариство Червоного Хреста України передало гуманітарну допомогу для дитячого будинку “Сонечко”

19 лютого за ініціативою активних волонтерів, Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста України доставила гуманітарну допомогу для будинку дитини “Сонечко”, де перебувають діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування або їх сім’ї опинилися в складних життєвих ситуаціях. Передано близько 1000 упаковок памперсів та гігієнічних наборів (рушник, мильниця і манікюрні ножиці).
Співробітники обласної організації Товариства Червоного Хреста України та рятувальники облДСНС завжди пліч-о-пліч працюють на добрі справи. Так, і сьогодні вогнеборці 8-ДПРЧ прийшли на допомогу в розвантаженні «гуманітарки». Адже діти – наше майбутнє і ми повинні піклуватися про них вже сьогодні.