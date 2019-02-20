Тріумф наставниці – мить слави її вихованця

Чудовий подарунок усім запоріжцям зробив юний вокаліст – вихованець народної вокально-хореографічної студії «Чайка» Запорізького міського палацу творчості дітей та юнацтва 16-річний Олександр Дрекало до Дня всіх закоханих – концертну програму «Намалюю тобі зорі». Вперше в історії студії ( вона існує вже понад 50 років, вивела на велику сцену сотні видатних артистів України, а зараз її відвідують маже 300 дітей різного віку.) відбувся фактично сольник її вихованця, а для Олександра – він став дебютним.
Талановитий хлопчина вразив публіку( а у великій концертній залі палацу зібрався справжній аншлаг!) своїми вокальними даними і репертуарним діапазоном. У його виконанні прозвучали пісні українською, російською, болгарською, англійською, французькою, італійською і навіть латинською(!) мовами, в їх числі як народні, так і авторські, всесвітньо відомі хіти, як от з кінофільму «Тітанік», і навіть відомий церковний гімн «Даруй нам мир!» .
Виступ соліста суттєво доповнювали вокальна і хореографічна групи студії. Спільними зусиллями юні артисти створили цілісну зіркову програму, кожен номер якої численна публіка вітала бурхливими оваціями і квітами для виконавців. А найяскравішим з них став Олександр.
За кулісами за нього сердешно вболівала його наставниця – хормейстер студії «Чайка», Відмінник освіти України Олена Корнєєва.
– Цей хлопчик прийшов до нашої студії 9 років тому, -згадує Олена Іванівна. – Його бажання навчитися співати було незбориме. Він дуже цілеспрямований і вмотивований. За ці роки виконав титанічну роботу. І сьогодні ми всі є свідками того, як маючи талант і доклавши багато зусиль, людина творить себе і стає видатною особистістю.
Олена Іванівна скромно уникає розмови про той внесок, який власне сама зробила у становлення юного співака. Адже хлопцю випала нелегка доля. У 13 років він залишився сиротою під опікою старенької бабусі з боку матері. І саме Олена Іванівна стала для нього не просто викладачкою вокалу, а в певній мірі справжньою матусею. Часто-густо вона не просто готувала хлопчину до перемог у різноманітних національних і міжнародних вокальних конкурсах, а й навіть сплачувала за нього необхідні стартові внески. Тож зрозуміло, що мить слави вихованця – то тріумф його наставниці.
Додамо лише, що Олександр Дрекало – не єдиний успішний проект Олени Іванівни. Серед її нещодавніх випускників і відома у Запоріжжі виконавиця, лауреатка багатьох національних і міжнародних конкурсів, а нині студентка академії музики ім.Глієра у Києві Олександра Зворигіна, й багато інших. Всі випускники Олени Іванівни, приїжджаючи до Запоріжжя у відпустку чи на канікули, обов’язково відвідують свою наставницю у музичній альма матер. Бо тут, у міському палаці творчості дітей та юнацтва панує атмосфера турботи і любові.
– Для мене музика не просто хобі, – підтверджує Олександр Дрекало. – Без музики не уявляю себе. Вона була завжди поруч у щасливі моменти і рятувала від болю. І я співаю про любов і підтримку.
Цього року хлопчина вже випускник студії. Але переконаний – з музикою він пов’язаний на все життя. Спочатку вступатиме до Запорізького музичного училища. Відповідний сертифікат на вступ від директора закладу Сергія Пелюка він здобув як володар гран-прі благодійного фестивалю-конкурсу «Мама+Я»,який пройшов у Запоріжжі торік. У майбутньому ж мріє втупити до консерваторії.
Під час концерту Олександр отримав подарунки. Також були відзначені його педагоги та сам заклад, на розвиток якого з депутатського фонду виділили 55 тисяч гривень.
Олександра Воронцова