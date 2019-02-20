У м. Мелітополь вогнеборці врятували на пожежі двох людей

19 лютого о 16:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому багатоквартирному будинку по вул. Університецька.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житлова прибудова до будинку на площі 12 кв.м.
Як з’ясувалось, на момент виникнення пожежі в приміщені знаходилась власниця помешкання та її син. Вогнеборці вивели 81 річну жінку на свіже повітря, та винесли 59 річного сина який спробував вибратися сам, але впав і не зміг самостійно вийти. Врятованих передали працівникам швидкої допомоги.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 16:40 рятувальники локалізували пожежу, а о 16:50 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
Запорізька область: рятувальники ліквідували 12 пожеж в екосистемах
19 лютого вогнеборці ліквідували 12 пожеж в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 13 одиниць спецтехніки та 51 рятувальник. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 1,9 га.
В усіх випадках вогнеборці вчасно приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на більш значну територію. Причини займань встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання рослинних залишків на дачі та на відкритих територіях.