«Укрпошта знищує друковані ЗМІ», – учасники Всеукраїнської наради редакторів

«Укрпошта», не вбивай пресу!», «Вимагаємо повернути гроші за передплату газет», «Генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського – у відставку». Під такими гаслами і вимогами у Києві відбулася Всеукраїнська нарада редакторів , проведення якої ініціювала Національна спілка журналістів України. На цьому заході делегація Запорізької області була однією з найбільших – 11 редакторів представляли провідні обласні, міськрайонні та районні газети, в їх числі і редакторка «Запорізької правди» Наталя Зворигіна. Наші видання через недолугу політику «Укрпошти» опинилися на межі знищення.
– Ми приїхали до Києва, витратили час і кошти, аби разом з керівництвом держави, парламентаріями та урядовцями обговорити злободенні проблеми реформованих друкованих ЗМІ. Ми сподівалися на зустріч з керівником «Укрпошти» Ігорем Смілянським, щоб висловити йому своє невдоволення щодо зриву розрахунків із редакціями за передплату, несвоєчасної доставки видань, скорочення мережі відділень поштового зв’язку, невиправдано високих тарифів. Бо ж, відверто кажучи, дістало. Два роки тому у нас, у Токмаку був ліквідований Центр поштових послуг та його структурний підрозділ – відділ передплати. І тепер будь-які питання з доставки газет, оформлення передплати нам треба вирішувати за сотню кілометрів у Запоріжжі, у запорізькій дирекції «Укрпошти». А ті у свою чергу переводять стрілки на Київ. Ми й досі не отримали кошти за оформлення передплати на газету «Таврія». У Запоріжжі нас заспокоюють: «Як тільки Київ, «Укрпошта» дасть «добро», ми всі кошти вам повернемо! Коли? Невідомо!. А нам треба з цих коштів оплачувати послуги друкарні, за енергоносії , на виплату зарплати, – розповіла учасниця наради, головний редактор міськрайонної газети «Таврія», член правління Запорізької обласної організації НСЖУ Людмила Арман.
Попри сподівання редакторів, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський не насмілився прийти на зустріч. Не дивлячись на запрошення, нараду проігнорували Президент, Прем‘єр-міністр, Міністр інфраструктури, Міністр інформаційної політики, парламентарії.
– Говорити про важливість захисту інформаційного простору – це одне. А захищати українські газети – це інше, – зазначив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, відкриваючи нараду редакторів. – Якщо вся Україна запрошує, а представники влади вкотре не приходять на зустріч, це може сказати про одне: владу не цікавить інформаційне поле держави, і вона не прагне підтримувати найближчу до людей районну пресу.
За словами Сергія Томіленка, минулий рік був важким випробуванням для преси. Загальний передплатний тираж газет і журналів знову впав. І місцеві, і центральні газети стали заручниками «Укрпошти». Закриття поштових відділень на селі, постійне підвищення тарифів, скорочення листонош, зміна в односторонньому порядку маршрутів і графіку доставки робить газети залежними від пошти, а не від читача. В Україні зникають щоденні видання. Навіть щотижневики потрапляють до читача раз на 2–3 тижні.
Як наслідок, друковане слово стає дедалі менш доступним жителям глибинки. А село без пошти, без листоноші, без свіжої газети практично сліпе й глухе. Не спроможні повноцінно розвиватися без друкованих ЗМІ міста і райони, новостворені об’єднані громади. І все це – наслідки політики поштового монополіста, – відзначив у своєму виступі голова НСЖУ Сергій Томіленко.
Присутній на зустрічі голова Держкомтелерадіо України Олег Наливайко наголосив, що ніщо так стрімко не дорожчає в державі, як тарифи «Укрпошти».
– Цю фразу я сказав кілька років тому, проте вона лишається актуальної й нині. За останні 10 років «Укрпошта» підвищувала вартість на свої послуги в 13,5 разів. І усе це відбувається на фоні фінансової непорядності: на сьогодні підприємство заборгувало друкованим виданням передплатні кошти й не реагує на численні вимоги щодо розрахунків», – наголошує Олег Наливайко. – Ось таким сервісом, таким непартнерським ставленням і тарифами друковані ЗМІ будуть просто знищені.
Учасники наради намагалися почути від представника «Укрпошти» відповідь на запитання, де ховає Укрпошта редакційні кошти за передплату, припускали, що їхні гроші лежать на депозитах під значні проценти. Але як зазначив директор департамента поштових послуг Сергій Гречко, грошима редакцій Укрпошта оплатила… доставку пенсій.
І тепер на повернення редакціям їхніх коштів за передплату газет гривень не вистачає.
Коли Сергій Гречко почав говорити, що станом на 12 лютого не виплачено тільки 29 відсотків від усієї суми редакційної передплати в Україні, присутні в залі редактори цій інформації не повірили. І лише 5 з майже 130 присутніх редакторів підтвердили, що кошти за передплату отримали … після звернення до правоохоронних органів.
Секретар НСЖУ, головний редактор «Обріїв Ізюмщини» з Харківщини Костянтин Григоренко і генеральний директор медіахолдингу «Мелітопольські відомості» Михайло Кумок у своїх виступах настійливо радили колегам звертатися з відповідними листами до Держбюро розслідувань, правоохоронних органів. Вони самі так вчинили, і ці звернення подіяли буквально миттєво: редакції отримали належні їм кошти за передплату.
Виходить, наявне елементарне злодійство в особливо великих обсягах? Тож і не дивно, що в залі наради пролунала пропозиція : за таке злодійство керівники Укрпошти мають постати перед судом.
Учасники Всеукраїнської наради редакторів також порушили проблему невчасної та неякісної доставки газет, через що більшості місцевих видань довелося перейти на тижневики. Вони говорили і про постійне підвищення тарифів на доставку преси, і «нововведення» щодо Каталогу видань, який друкують кожне півріччя, і редакції змушені двічі платити чималі кошти.
За підсумками наради, учасники прийняли звернення, в якому підтримали вимогу перед Наглядовою радою АТ «Укрпошта» щодо відставки гендиректора Ігоря Смілянського. А також рекомендували Уряду України накласти мораторій на закриття поштових відділень і скорочення персоналу Укрпошти; призначити незалежний аудит поштових тарифів на передплату й доставку періодичної преси, створивши комісію і занісши до її складу, зокрема і представників Національної спілки журналістів України, Розрахункової палати, редакцій друкованих ЗМІ, правоохоронних органів і депутатів різних рівнів. Розробити та схвалити цільову програму державної підтримки друкованої преси в Україні; внести зміни до Держбюджету на 2019 рік, виділивши кошти на одноразову фінансову допомогу реформованим ЗМІ як це передбачено законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ». Скасувати державне мито на газетний папір імпортного виробництва, а також розглянути можливість виготовлення власного паперу тощо.
Людмила АРМАН
«Укрпошта знищує друковані ЗМІ», – учасники Всеукраїнської наради редакторів
«Укрпошта», не вбивай пресу!», «Вимагаємо повернути гроші за передплату газет», «Генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського – у відставку». Під такими гаслами і вимогами у Києві відбулася Всеукраїнська нарада редакторів , проведення якої ініціювала Національна спілка журналістів України. На цьому заході делегація Запорізької області була однією з найбільших – 11 редакторів представляли провідні обласні, міськрайонні та районні газети, в їх числі і редакторка «Запорізької правди» Наталя Зворигіна. Наші видання через недолугу політику «Укрпошти» опинилися на межі знищення.