В Веселівській громаді планують побудувати ще одну сонячну електростанцію

Новий масштабний проект, вартістю у 480 мільйонів гривень, планують розпочати цього року в Веселівській громаді Запорізької області. Там на місці колишньої ферми хочуть побудувати сучасну сонячну електростанцію. Це стало можливим завдяки залученню інвестицій. Напівзруйновані будівлі (а фактично — велике звалище) перетвориться на сучасний енергетичний об’єкт.
Раніше Веселівська громада вже мала подібний досвід співпраці. На околицях селища Веселе минулого року відкривали сонячну електростанцію. Вона займає 28 Га і побудована на місці покинутого з 1991 року звалища. Що ж це дало громаді?
По-перше, щорічний прибуток у місцевий бюджет від ренти землі додатково становить 500 тисяч гривень. Ці кошти йдуть на реалізацію інших проектів, які впливають на поліпшення якості життя. А по-друге, були створені нові робочі місця.
Керівники громади сподіваються, що нова сонячна електростанція сприятиме подальшому розвитку ОТГ.
Фото: Петро Кіяшко