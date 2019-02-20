Валерій Манько: “Запорізькі підприємці сплатили 149 мільйонів гривень єдиного податку”

Представники малого і середнього підприємництва Запорізького регіону з початку року сплатили 149 мільйонів гривень єдиного податку, що майже на 26 мільйонів або на 21 відсоток більше, ніж торік.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, фізичні особи-підприємці у січні сплатили 76,3 мільйона гривень єдиного податку, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб з початку року надійшло 13,7 мільйона, агровиробники, які працюють за спрощеною системою оподаткування, поповнили бюджети громад на понад 59 мільйонів гривень.
Керівник фіскальної служби регіону підкреслив, що на сьогодні частка єдиного податку у доходах місцевих скарбниць перевищує 22 відсотки. Найбільші суми отримав бюджет м. Запоріжжя – 54,7 мільйона, до скарбниць м. Мелітополь, Мелітопольського і Веселівського районів перераховано 15,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 14 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – майже 12 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 10 мільйонів.
Серед чотирьох груп спрощеної системи оподаткування найчисельнішою є друга, у якій перебувають 22724 фізичні особи-підприємці. Згідно з поданими деклараціями платників найприбутковішими є такі види діяльності: оптова торгівля напоями, продуктами харчування та тютюновими виробами, роздрібна реалізація пального, виробництво олії та тваринних жирів, меблів, механічне оброблення металевих виробів тощо.
Головне управління ДФС у Запорізькій області