Володимир Буряк: «Міський електротранспорт цього року мають поповнити кілька десятків трамваїв та тролейбусів»

У 2019 році у Запоріжжі багато уваги буде приділено продовженню оновлення рухомого складу трамваїв та тролейбусів. Планується придбати ще 12 капітально відремонтованих трамваїв, які раніше експлуатувалися у країнах ЄС. Також закуплять 9 капітально відремонтованих тролейбусів, 5 нових тролейбусів з автономним ходом. Питання розвитку комунального громадського транспорту розглядалися під час наради, яку провів сьогодні міський голова Володимир Буряк.
З 2016 року у Запоріжжі реалізується програма розвитку комунального громадського транспорту. Вона включає у себе закупівлю автобусів великої місткості, збирання, капітальний ремонт та придбання трамваїв, закупівлю тролейбусів. Відкрито нові автобусні маршрути з комунальними автобусами. Комунальний транспорт оснащується системами GPS-навігації. Під час сьогоднішньої наради у міськвиконкомі обговорили результати роботи та плани на 2019 рік.
– Важливо, що спочатку було виконане пасажирообстеження, яке виявило питання, що потребують вирішення. Було прийняте принципове рішення про необхідність закупівлі великих автобусів, відкриття нових маршрутів з великими автобусами. У нас вже працюють маршрути №№ 17, 18, 56, 59, 72. Нещодавно було відкрито маршрут №39, який з’єднує Хортицький район з центром міста, – зазначив Володимир Буряк.
Кількість автобусів на маршрутах поступово збільшується. Зокрема представники «Запоріжелектротрансу» повідомили, що на маршруті №39 вже працює 12 великих автобусів, хоча спочатку їх було 6.
Загалом з 2016 року було придбано 95 автобусів великої місткості. Частина з них ще має надійти до міста за умовами договору фінансового лізингу. В результаті у Запоріжжі цього року працюватимуть 100 великих комунальних автобусів, причому не лише на діючих маршрутах. Цього року буде відкрито кілька додаткових маршрутів.
– Планується відкрити маршрут №29, який з’єднає Заводський район з 4-м Південним мікрорайоном. Також цього року запрацюють маршрут №86 «Комбінат «Запоріжсталь» – вул. Футбольна», маршрут №78 – «Сімферопольське шосе – БК «ЗАлК», – повідомив Володимир Буряк.
Підвищена увага у 2019 році буде приділена оновленню електротранспорту. Запланований капітальний ремонт 4 трамваїв. Також буде зібрано 2 запорізьких трамваї, придбано 12 європейських трамваїв. Все це – продовження реалізації програми Володимира Буряка «Запорізький трамвай». Разом з тим планується закупити 9 капітально відремонтованих тролейбусів, які раніше експлуатувалися у країнах ЄС, 5 нових тролейбусів з автономним ходом.
– Необхідні зміни буде винесено на розгляд найближчої сесії міської ради. Впевнений, що депутати їх підтримають. Вважаю, що підвищена увага до розвитку електротранспорту є правильним рішенням, адже цей транспорт є більш екологічним та економним, – заявив Володимир Буряк.
Тролейбуси з автономним ходом планується використовувати на маршруті, який ходитиме через о. Хортицю.
Окрім використання бюджетних коштів, у Запоріжжі продовжується робота над залученням європейських коштів для оновлення комунального транспорту. Зокрема це стосується співробітництва з Європейським інвестиційним банком, у рамках якого місто планує придбати 20 автобусів та 26 електробусів. Ще 5 електробусів Запоріжжя розраховує придбати за рахунок коштів «Кіотського протоколу».
У 2019 році продовжиться оснащення громадського транспорту системами GPS-навігації. До програми поступово планується підключати і приватних перевізників. Нагадаємо, у місті вже встановлено 16 інформаційних табло, на яких відображається інформація про прибуття комунального транспорту. Також успішно працює мобільний додаток.
Володимир Буряк: «Міський електротранспорт цього року мають поповнити кілька десятків трамваїв та тролейбусів»
У 2019 році у Запоріжжі багато уваги буде приділено продовженню оновлення рухомого складу трамваїв та тролейбусів. Планується придбати ще 12 капітально відремонтованих трамваїв, які раніше експлуатувалися у країнах ЄС. Також закуплять 9 капітально відремонтованих тролейбусів, 5 нових тролейбусів з автономним ходом. Питання розвитку комунального громадського транспорту розглядалися під час наради, яку провів сьогодні міський голова Володимир Буряк.