Запоріжжя – проект Перевтілення

У Запоріжжі стартував міський проект «Перевтілення» для багатодітних і соціально незахищених матерів. Проект фінансується за кошти міського бюджету та приурочений до Міжнародного жіночого дня. Протягом кількох тижнів запоріжанок чекають ексклюзивні майстер-класи та б’юті-процедури від провідних фахівців. Міський проект «Перевтілення» проводиться вже третій рік, і з кожним разом він стає все більш масштабним. Цього року надійшло понад 100 заявок на участь, з яких журі відібрало 15 жінок. Учасницями стали багатодітні та соціально незахищені матері з трьома – десятьма дітьми.
Реалізація проекту стартувала з кулінарного майстер-класу. Його провів шеф-кухар популярного в Запоріжжі італійського сімейного ресторану. Разом з ним жінки приготували три страви, які можна використовувати в повсякденному житті.