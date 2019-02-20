Запорізький музикант Тарас Василенко відкрив «Квартирник на Суспільному»

День всіх закоханих команда суспільного мовника Запоріжжя святкувала разом з музикантом Тарасом Василенком у новому проекті “Квартирник на Суспільному”.
. Його авторські пісні в акустичному виконанні змогли послухати й підписники Facebook сторінки телеканалу. Окремі номери цього концерту згодом можна буде почути на UA: Українське радіо Запоріжжя та побачити у телеефірі.
– Формат квартирника був задуманий ще торік, під час спільного перегляду Євробачення в фан-зоні Суспільного, – говорить продюсерка Суспільного мовника Запоріжжя Наталія Андреєва. – Тоді у перервах грали місцеві виконавці, і вони виявили бажання продовжити подібні виступи. Але це було у травні, знадобився час та моральна готовність, щоб розпочати проект. Для Суспільного важливо розвивати усі платформи (телебачення, радіо та діджитал), тож ми вирішили стартувати з Facebook-трансляції, з планами переходу й на інші платформи. Ідея полягала в тому, щоб в ефірі лунала саме авторська пісня. Вважаю, Квартирник допоміг відкрити двері Суспільного.
Як зазначає Тарас Василенко, пілотний випуск проекту “Квартирник на Суспільному” пройшов у приємній атмосфері.
– Це не перший мій досвід співпраці з Суспільним. Але це дуже чудова ідея – перенести звучання пісень під гітару на теле- й радіомайданчики. І приємно, що у студії склалася невимушена атмосфера. Сподіваюсь, що вона знайде свого слухача серед аудиторії Суспільного. Проект мав дуже позитивний старт, думаю, що він допоможе розкритися новим музикантам”, – говорить музикант.
Надалі “Квартирники на Суспільному” відбуватимуться щонайменше раз на місяць і стануть майданчиком для відкриття нових імен.
Анастасія Долгополова