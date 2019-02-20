ЗНАЙ НАШИХ! ВІДЗНАЧИЛИСЯ ЮНІ ВОКАЛІСТИ

На Всеукраїнських вокальних конкурсах «Таланти Хортиці» і «Україна – це МИ», які відбулися минулої суботи у Запоріжжі,високу виконавську майстерність продемонстрували вихованці гуртка естрадного співу (керівник Інесса Гальчанська) КЗ «Оріхівський будинок дитячої творчості».
У конкурсі «Таланти Хортиці» вокалістка Ліза Лісаченко у своїй віковій категорії стала лауреатом першої премії за пісню «Таночки», а Микита Барабановський, який виконав пісню «Браття», посів друге місце. Цей талановитий хлопчина здобув перше місце на конкурсі «Україна—це МИ!»,вразивши журі піснею «Козакуйте,козаки!, Серед своїх ровесників першість мала і Євгенія Семенець за пісню «Дівчина-веселка».
У закладі позашкільної освіти Оріхівської об’єднаної територіальної громади велику увагу надають обдарованим дітям,розкриваючи їхні таланти і здібності,творчий потенціал.
Тамара КУРОЧКІНА
Оріхівський район