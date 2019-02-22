Конкурс проектів започаткував у ЗНУ традицію внутрішніх грантів: аналогів у вишах України поки що не існує

Уперше в історії Запорізького національного університету170 тис грн буде спрямовано на реалізацію проектів – переможців загальноуніверситетського конкурсу з удосконалення іміджевої політики факультетів. Такими є перші підсумки започаткованої ректором Миколою Фроловим прозорої практики внутрішніх грантів університету. Під час відкриття заходу, присвяченого підбиттям підсумків першого Конкурсу проектів із поліпшення іміджевої політики факультетів, його ініціатор – ректор ЗНУ Микола Фролов відзначив: «Я хотів би звернути увагу, що після об’єднання із Запорізькою державною інженерною академією наш університет – це більше 15 тис студентів усіх форм навчання. Це вже серйозний рівень українського вишу й за могутнім кадровим складом теж. Цей рух до розвитку, ці тенденції треба утримувати й підтримувати. І ось такі форми роботи, як, наприклад, цей конкурс, і є одним із елементів, спрямованих на розвиток нашого вишу. Тож університет рухається саме європейським шляхом, оскільки сьогодні ми запроваджуємо елементи проектного управління у виші, до речі, це є й звичайною закордонною практикою (близько 10% бюджету розподіляються там саме на проекти шляхом проведення аналогічних конкурсів)».
Після презентацій 10 проектів, які було допущено до участі у 2 турі (усього на конкурс подавали заявки 15 проектів), підбили підсумки конкурсу. Проект «Лабораторія STEM-освіти» від математичного факультету посів 1 місце й отримав 40 тис грн на свою реалізацію. Представники робочої групи розповіли, що упровадження STEM-технологій в освітній процес є одним із пріоритетних напрямів модернізації освіти в Україні. Метою проектанти окреслили – створення на базі навчально-наукової лабораторії паралельних і розподілених обчислень ЗНУ лабораторії STEM-освіти для проведення тренінгів серед учнів шкіл міста Запоріжжя та студентів математичного факультету, семінарів для учителів. Головний матеріальний результат – це десять електронних конструкторів на базі платформи ArduinoUno. 2 місце посів проект Економіко-правничого коледжу із освітньо-кар’єрним центром SEEd (Strategy of Employmentand Education). На реалізацію його мети – сприяти професійному самовизначенню школярів і студентів Запорізького регіону, отриманню ними навичок планування власної кар’єри та освіти, самовизначення та освітньо-кар’єрного стратегування та формування навичок професійної самореалізації – виділено 30 тис грн.
Члени журі також прийняли рішення присудити два третіх місця із врученням юридичному й біологічному факультетам по 20 тис грн кожному за їхні проекти. У юридичного факультету відзначили ідею конкурсу FLAG (Forum Legal Achievement Game). Це іміджевий захід факультету, з якого й починатиметься концепція глобального перетворення іміджевої політики ЗНУ через ефективне використання символіки вишу. Результат проекту – це також яскрава фотозона та емблема ЗНУ навпроти навчального корпусу №5, розташованому на центральному запорізькому проспекті Соборному. Своєю чергою, біологічний факультет презентував «ДНК (Дуби – нащадки козацтва, інсталяція)». За словами представників робочої групи, завідувач кафедри загальної і прикладної екології і зоології Олександр Рильський на своїй садовій ділянці висадив жолуді запорізького дуба та готовий надавати в навчальні заклади м. Запоріжжя й області його саджанці.
Крім того, всі інші проектанти отримали не лише сертифікати про участь у конкурсі, але й заохочувальні 10 тис грн. на реалізацію свого проекту. Йдеться, скажімо, про факультет іноземної філології та його ідею конкурсу серед учнів 10-11 класів на кращий відгук на художній твір іноземною мовою FRESHview. Економічний факультет запропонував організацію Школи фінансового лікнепу для старшокласників «ФінГра». Факультет журналістики підготував презентацію проекту «Медіакава – тижні інтелектуального волонтерства у ЗНУ від випускників-медійників України». Не менш креативно підійшли до втілення свого задуму й на факультеті соціології та управління, представники якого окреслили «Місто майбутнього TJM&ME_#FSU» (Т-Тесла, Д-Джобс, М-Маск та Я з ФСУ). Цей проект передбачає проведення конкурсу творчих робіт. Факультет фізичного виховання презентував загалу своє Студентське бюро з туристичних послуг STUDTOURZNU.
Для довідки:
У кінці жовтня минулого року в ЗНУ оголосили загальноуніверситетський конкурс проектів. Він проходив у кілька етапів. Завданням адміністрації було також надати можливість для навчання, тренінгів із підготовки, формування, складання проектних заявок. Усього провели у виші 24 тренінги, де розбирали всі тонкощі, характерні для європейських проектів. Низка задумів внутрішніх грантів триватиме й далі. В університеті вже проанонсували наступний конкурс вишу – на кращий проект із залучення іноземних студентів на навчання в ЗНУ. Його підсумки підбиватимуть вже у травні 2019 року.
Прес-служба ЗНУ