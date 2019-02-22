На Запоріжжі порушники відшкодували державі 3,7 мільйона гривень

Стосовно фігурантів проваджень, які відшкодували 3,7 мільйона гривень завданих збитків, до суду було направлено матеріали для звільнення від відповідальності.
Усього в січні поточного року співробітники податкової міліції Запорізької області розслідували 102 кримінальні провадження, 74 з яких належали до категорії тяжких. За перший місяць року було розпочато 29 справ, 18 з яких стосуються ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.
До суду спрямовано три матеріали, у тому числі, два провадження – з обвинувальним актом.
За результатами відпрацювання контрагентів “конвертаційних центрів” та “фіктивних суб’єктів господарювання” стягнуто 3,4 мільйона.
У сфері державних закупівель оперативники викрили злочин за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст.212 КК України). Після проведених перевірок до бюджету повернено 766 тисяч гривень.
У рамках операції “Акциз” із незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на загальну суму понад 4 мільйони.
Головне управління ДФС у Запорізькій області