На Запоріжжі порушники відшкодували державі 3,7 мільйона гривень

На Запоріжжі порушники відшкодували державі 3,7 мільйона гривень

Стосовно фігурантів проваджень, які відшкодували 3,7 мільйона гривень завданих збитків, до суду було направлено матеріали для звільнення від відповідальності.
Усього в січні поточного року співробітники податкової міліції Запорізької області розслідували 102 кримінальні провадження, 74 з яких належали до категорії тяжких. За перший місяць року було розпочато 29 справ, 18 з яких стосуються ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.
До суду спрямовано три матеріали, у тому числі, два провадження – з обвинувальним актом.
За результатами відпрацювання контрагентів “конвертаційних центрів” та “фіктивних суб’єктів господарювання” стягнуто 3,4 мільйона.
У сфері державних закупівель оперативники викрили злочин за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст.212 КК України). Після проведених перевірок до бюджету повернено 766 тисяч гривень.
У рамках операції “Акциз” із незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на загальну суму понад 4 мільйони.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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