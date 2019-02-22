Ринок праці Запорізької області

Станом на 22 лютого 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,4 тис. осіб, з них 17,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 22 лютого 2019 року – 1 630 одиниць (у м. Запоріжжі – 988 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 14 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку лютого 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 127 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовані 75 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.