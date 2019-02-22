Щоденно запорізькі митники оформлюють понад 160 іноземних автівок

Наприкінці пільгового режиму оподаткування транспортних засобів з єврореєстрацією стрімко зросла кількість митних оформлень. Цього тижня митні процедури здійснюють, у середньому, власники 163 автомобілів, минулого тижня цей показник складав 108.
Усього за весь період дії пільг – з 25 листопада 2018 року по 21 лютого 2019 року фахівці Запорізької митниці оформили 2338 автівок, з них 1915 – з європейською реєстрацією.
До бюджету перераховано 133 мільйони гривень митних платежів та 16 мільйонів гривень добровільного внеску.
Митники нагадують: до кінця дії пільгового режиму лишилося два дні. При цьому в останній день Запорізька митниця ДФС працюватиме за потреби до 24:00.
Здійснити митне оформлення легкових автомобілів можна на двох митних постах у м. Запоріжжя та Запорізької області:
– митний пост “Запоріжжя-центральний”, адреса: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 9А, тел.: (061) 286-09-62;
– митний пост “Бердянськ”, адреса: м. Бердянськ, вул. Шевченка, 31, тел.: (06153) 3-85-96.
“Гаряча лінія” щодо цінової інформації: +38 (044) 481-19-61.
Запорізька митниця ДФС